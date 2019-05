Harry e Meghan apresentam bebé Sussex

RTP08 Mai, 2019, 14:42 / atualizado em 08 Mai, 2019, 16:58 | Mundo

"É mágico", afirmou Meghan aos jornalistas, ao responder à pergunta de como se sente como mãe. "É bastante espantoso e os dois melhores rapazes do mundo são meus por isso estou mesmo feliz", acrescentou.



A duquesa de Sussex, de 37 anos e origem americana, disse que o bebé era calmo, muito bem comportado e dormia bem. "Ele tem sido um sonho", disse, ao que Harry respondeu, na brincadeira, "não sei a quem é que ele sai".





Sobre a sensação de ser pai, o príncipe disse ser "fantástico, ser pai é espantoso".







"Só se passaram dois dias e meio, três dias, mas estamos muito felizes por ter o nosso pequeno embrulho de alegria, por poder passar com ele tempo precioso, à medida que ele começa lentamente a crescer", acrescentou.







Dupla nacionalidade



O casal foi depois mostrar o filho à bisavó, a Rainha Isabel, ali mesmo no Castelo de Windsor.





"Será um bom momento para o apresentar a mais família, e a minha mãe está connosco também", revelou Meghan. Doria Ragland, mãe antiga atriz transformada em duquesa britânica, tem estado a passar algumas semanas em casa dos duques, Frogmore Cottage.

Nascido segunda-feira, 6 de maio, com 3.26 quilos, o bebé Sussex é o primeiro membro mestiço da família real britânica, na história mais recente e o mais próximo do trono de sempre.





A criança poderá vir a ter dupla nacionalidade - ser americana além de britânica -, mas só por decreto real poderá ser conhecido como príncipe ou Alteza Real.

O bebé é o oitavo bisneto da Rainha de Inglaterra e o sétimo na linha do trono, atrás do próprio pai, de três primos, do tio Guilherme e do avô, Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales.







O nascimento gerou grande atenção, tanto do público como dos media e os duques ficaram submersos em felicitações.

O príncipe Harry, que detesta a imprensa desde a forma como os jornalistas trataram a sua mãe, Diana de Gales, quando ela morreu, mostrou-se esta quarta-feira muito feliz e brincalhão.







Ao destapar um pouco a cara do filho, para permitir fotografias, revelou "ele até tem um pouco de cabelinho na cara - maravilhoso!", numa referência à sua própria barba.

O bebé foi fotografado nos braços do pai, o príncipe Harry, perante um pequeno grupo de jornalistas, incluindo uma televisão norte-americana, reunidos no Átrio de São Jorge, do Castelo de Windsor, a metros do local onde decorreu a festa de casamento dos duques, há um ano."Agradeço tanto a todos, obrigada a todos por todos os desejos de felicidade e a simpatia, vale tanto", disse Meghan.