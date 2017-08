Harvey já fez 20 mortos e levou a recolher obrigatório em Houston

Graça Andrade Ramos - RTP 30 Ago, 2017, 09:29 / atualizado em 30 Ago, 2017, 10:19 | Mundo

O impacto na Economia foi estimado pela Moody's Analytics entre 51 e 75 milhares de milhões de dólares de prejuízos.



O Presidente Trump visitou terça-feira a área devastada, no primeiro desastre natural da sua presidência, e prometeu toda a ajuda. Apesar de elogiar a primeira resposta das autoridades, recusou cantar vitória.



"Não vamos dizer parabéns", disse. "Não queremos fazer isso. Iremos felicitar-nos uns aos outros quando tudo estiver terminado", justificou. À medida que se desloca para nordeste de Houston, na direção do estado do Louisiana, a tempestade deverá ainda despejar mais 15 a 30 centímetros de chuva. Quinta-feira deverá começar finalmente a perder força. "Já não vamos ter de lidar com ele muito mais tempo", referiu aliviado o meteorologista Donald Jones em Lake Charles.



De acordo com o Houston Chronicler, o Harvey submergiu uma área 15 vezes o tamanho de Manhatan, um terço do condado de Harris, onde se situa Houston, a cidade mais populosa dos Estados Unidos e cujo produto interno equivale ao da Argentina.



O mesmo jornal refere já pelo menos 20 mortos, incluindo um polícia veterano, Steve Perez, que se afogou dentro do seu carro quando se dirigia para a sua esquadra.



Outras mortes incluem a mãe de uma bebé, arrastada pelas águas depois de salvar o filha, e um treinador reformado que morreu quando tentava ajudar pessoas apanhadas pela subida das águas.



Uma família de seis pessoas - um casal de avós e quatro netos de Pasadena - está desaparecida depois da sua van ter sido levada pela torrente. O condutor, um familiar, conseguiu salvar-se.

Balanço de vítimas deverá aumentar

Mas as autoridades estão à procura de mais pessoas e a tentar determinar se outras mortes se ficaram a dever ou não à tempestade.



O Instituto ciências forenses do condado de Harris anunciou cinco mortes devidas às inundações e está a investigar outras oito. No condado de Galveston morreram seis pessoas devido às inundações.



"Temos mais mortos mas não sabemos ainda se se deveram com a tempestade", afirmou John Florence, diretor do instituto forense de Galveston, admitindo que pelo menos um estará relacionado.



No condado de Montgomery morreram outras duas pessoas, uma delas, uma mulher de 60 anos, atingida por uma árvore que perdeu sustentação devido às águas e caiu sobre a caravana onde ela dormia.



À medida que as águas descerem os agentes esperam encontrar mais corpos de pessoas que não conseguiram salvar-se, pelo que o número de mortos é ainda extremamente conservador.



As águas, que transbordaram de diques e represas e ameaçaram rompe-los, deverão levar dias a baixar.

Centros sobrelotados e pedidos de auxílio

Com o recolher obrigatório, as autoridades de Houston querem evitar pilhagens, que as pessoas conduzam durante à noite e facilitar as operações de socorro que tenham de decorrer de madrugada.



Têm-se registado saques a lojas e assaltos a casas abandonadas pelos proprietários, além de roubos à mão armada e de pessoas a fazerem-se passar por agentes da autoridade.



Quase 20.000 tiveram de abandonar as suas casas inundadas e recolher-se em centros estatais, a maioria dos quais está em sobrelotação, forçando à utilização de igrejas e centros comunitários.



Os responsáveis por estes novos locais estão a pedir voluntários e auxílio em géneros, desde alimentos e artigos de higiene e cobertores e até trelas e comida para animais de estimação.



Milhares de pessoas aguardam ainda ser resgatadas em várias comunidades, apesar dos esforços quase contínuos das equipas de salvamento, que usam barcos e helicópteros. Muitos particulares estão igualmente a ajudar a trazer pessoas para segurança, através de barcos.



Kongwood é a área mais precupante, com centenas de pessoas apanhadas pelas águas e sem meios para ir para local seguro.



Pelo menos 50 mil casas foram afetadas pela águas, uma estimativa que deverá ainda subir.



O presidente da autarquia do condado de Humble declarou igualmente o recolher obrigatório na sua área, entre as 10 da noite e as seis da manhã. O centro de abrigo local está já lotado e as pessoas estão a ser enviadas agora para uma igreja.



Também em Houston um vereador, Dave Martin, foi forçado a abrir mais um centro de abrigo numa igreja e pede cinco voluntários para o manter aberto durante a noite, além de donativos de primeira necessidade. A coordenação está a ser feita através da sua página de Facebook.



O vereador usou ainda a sua conta na rede social Twitter para espalhar o número de telefone a contactar por quem procure familiares desaparecidos.

Desastre ambiental e económico

No condado de Harris as autoridades ordenaram a evacuação de uma área de 2,4 quilómteros em trono da fábrica do grupo francês Arkema, por precaução devido ao risco de incêndio.



"Potencialmente a reação química [de alguns produtos usados na fábrica] poderia provocar um incêndio local, o que poderia causar uma grande nuvem de fumo negro", explicou o grupo francês em comunicado.



Também os bombeiros afastaram outros cenários. "É apenas uma medida de precaução", afirmou o chefe de bombeiros do condado.



Esta área do texas está polvilhada de várias refinarias e indústrias petroquímicas e a maioria parou de operar à pssagem do Harvey. Um estudo do banco Barclays estimou que 40 por cento da capacidade de refinação norte-americana está parada desde terça-feira. Além dos riscos de poluição que a paragem acarreta, os analistas prevêem um impacto negativo na economia americana.



O Texas contibui para cerca de nove por cento do PIB americano e a Goldman Sachs prevê que as consequências do Harvey possam fazer recuar o crescimento americano em 0,2 por cento no terceiro trimestre.



Já os estragos provocados pela tempestade poderão ser superiores a 40 mil milhões de dólares, de acordo com alguns modelos, amebora outros, como o da Moody's, sejam ainda mais pessimistas.



A verificarem-se as previsões, o Harvey irá fugurar entre as cinco tempestades mais onerosas jamais registadas no país.

Precipitação recorde

O Harvey chegou a terra sexta-feira como o mais poderoso furacão a atingir o Texas em mais de 50 anos.



O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse terça-feira à tarde que registou 131.78 centímetros de chuva no Texas devido à tempestade, batendo todos os recordes de precipitação no continente dos Estados Unidos.



O anterior máximo havia sido registado em 1978, quando a tempestade tropical Amelia atingiu Medina, também no Texas, a oeste de San Antonio.