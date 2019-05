Harvey Weinstein. Acordo de 44 milhões com vítimas de abusos sexuais

RTP24 Mai, 2019, 13:00 | Mundo

Os advogados de Harvey Weinstein confirmaram que têm um acordo que será financiado não por este, mas pela apólice de seguro. 14 milhões serão direcionados para as custas judiciais e os restantes 30 milhões serão entregues às alegadas vítimas, credores e antigos trabalhadores da Weinstein Company, o estúdio cinematográfico de Weinstein.





Adam Harris , o advogado de Bob Weinstein, o irmão de Harvey, afirmou que o acordo “permite que as diferentes partes envolvidas evitem anos de dispendiosos, morosos e (…) litigações incertas de todas as partes”.



Poderoso de Hollywood, vencedor de vários Óscares

Harvey Weinstein é um dos mais famosos produtores de cinema em Hollywood, tendo produzido inúmeros filmes, como o Discurso do Rei, Pulp Fiction, e Django Libertado.



No ano de 2005 abandonou a Miramax Films, que co-fundou, e em conjunto com o seu irmão Bob criou o estudio cinematográfico Weinstein Co. Empresa da qual foi subsequentemente despedido após as acusações, e que viria a declarar falência em 2018.



Os filmes que produziu receberam, na totalidade, mais de 81 Óscares.



Escândalo sexual em Hollywood - #Metoo



As acusações incluem violações, assédio, intimidação e chantagem contra as carreiras das atrizes caso estas se recusassem a oferecer-lhe favores sexuais.

Com a revelação de chocantes situações que se terão prolongado durante décadas, o movimento Com a revelação de chocantes situações que se terão prolongado durante décadas, o movimento #Metoo foi criado, com o intuito de demonstrar a gravidade e persistência de abuso sexuais, em particular no local de trabalho.

As várias mulheres alegam terem sentido maior apoio e encorajamento para revelarem os seus relatos, sabendo que não foram as únicas a passar por tal situação. Este movimento terá encorajado centenas de mulheres a acusarem homens em posições de proeminência.





Em Outubro de 2017, o jornal norte-americano The New York Times denunciou as alegações feitas por várias mulheres sobre os alegados abusos de Weinstein, como foi o caso das atrizes Ashley Judd e Rose McGowan. Deste então, mais de 70 mulheres acusaram o produtor.

O produtor nega ter abusado sexualmente das mais de 75 mulheres que o acusaram, mas fez um pedido de desculpas em 2017, dizendo: “Compreendo que a forma como me comportei com colegas no passado tenha causado muita dor, e peço as minhas mais sinceras desculpas por isso. A minha jornada será agora para aprender sobre mim e conquistar os meus demónios”.