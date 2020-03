Harvey Weinstein condenado a 23 anos de prisão

Harvey Weinstein conhceu esta quarta-feira a sentença, tendo sido condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de violação e agressão sexual, no julgamento que decorreu em Nova Iorque.

O produtor de cinema norte-americano, de 67 anos, foi acusado de crimes ocorridos entre 2006 e 2013.







O julgamento começou a 6 de janeiro e foi considerado um momento histórico do movimento MeToo de denúncias de abusos sexuais na indústria do entretenimento. Weinstein foi detido em maio de 2018 e, esta quarta-feira, insistiu na inocência e alegou que todos os atos foram consentidos.







Durante a audiência, Harvey Weinstein admitiu que estava arrependido, mas também "confuso" pelas alegações de violação e agressão sexual contra ele.





"Estou muito confuso. Acho que os homens estão confusos com tudo isto, com este sentimento de que milhares de homens e mulheres estão a perder os seus processos. Estou preocupado com este país", declarou o produtor.







Das cinco acusações de crimes sexuais, Harvey Weinstein o foi considerado culpado de dois crimes sexuais ocorridos em 2006 e 2013 com duas mulheres: ato sexual criminoso em primeiro grau e violação em terceiro grau.







Depois de ouvidas todas as testemunhas, o produtor norte-americano afirmou que sentia "remorsos".



"Para todas as mulheres que testemunharam, podemos ter verdades diferentes, mas sinto muitos remorsos por todas vocês", disse ele, acrescentando que pensava ter uma "amizade" com as duas vítimas.



"Eu tive momentos maravilhosos com essas pessoas", afirmou Harvey Weinstein.







O produtor de filmes como "Pulp Fiction" e "A Paixão de Shakespeare" foi considerado culpado de agressão sexual em primeiro grau por praticar sexo oral forçado na ex-assistente de produção Mimi Haleyi, em julho de 2006, e de violação em terceiro grau da ex-atriz Jessica Mann em março de 2013.