Harvey Weinstein condenado por três acusações de agressão sexual

Quase três anos depois de ter sido condenado por crimes sexuais em Nova Iorque,





Weinstein, de 70 anos, enfrenta duas acusações de violação e cinco acusações de agressão sexual denunciadas por quatro mulheres, incluindo Jennifer Siebel Newsom, cineasta e esposa do governador da Califórnia, Gavin Newsom, que alegou que Weinstein a violou num quarto de hotel em 2005. Os membros do júri declararam o produtor culpado de todas as acusações apresentadas pela primeira das quatro mulheres que o acusaram, inocente das acusações apresentadas por uma segunda mulher, e não chegaram a um veredicto sobre as imputações apresentadas por outras duas denunciantes.





O tribunal considerou ainda que o magnata do cinema usava a sua influência em Hollywood para atrair mulheres para reuniões privadas e agredi-las.





Os advogados de Weinstein sustentaram que as acusações são inventadas e que ocorreram consensualmente como parte de um “relacionamento transacional” com o produtor do filme, argumentando repetidamente que não há provas de agressão.







É a segunda vez que o ex-produtor norte-americano é acusado por violação, sendo considerado o rosto das acusações de abuso sexual da do movimento “#MeToo”.



Weinstein, que já se encontra a cumprir uma pena de 23 anos desde 2020, declarou-se inocente de todas as sete acusações. Segundo a CNN, o Supremo Tribunal de Los Angeles pode condená-lo, agora, a prisão prepétua.





Harvey Weinstein é a principal figura do movimento #MeToo, que surgiu para denunciar práticas abusivas de figuras com poder dentro de Hollywood. O ex-produtor é também uma das figuras mais influentes da indústria e um dos nomes com mais dedicatórias em galas de entregas de prémios, tendo sido acusações de mais de 80 mulheres.