Harvey Weinstein foi condenado por violação e agressão sexual a duas mulheres

O antigo produtor de cinema Harvey Weinstein foi considerado culpado dos crimes de violação e de abuso sexual no julgamento que decorre em Nova Iorque. Em tribunal forma julgadas as denúncias de apenas duas mulheres, apesar de mais de 80 terem vindo a público denunciar comportamentos sexuais inapropriados sem consentimento e considerados como atos predatórios.