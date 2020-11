Havana e Bruxelas assinam acordo para mitigar impacto do coronavírus em Cuba

O acordo de cooperação foi assinado no quadro do segundo Diálogo Político Cuba-UE sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado virtualmente.

As delegações nas conversações foram lideradas pelo diretor-geral dos Assuntos Multilaterais e Direito Internacional do Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano, Rodolfo Reyes, e pelo diretor para a América Latina e Caraíbas da Direção-Geral para a Cooperação e Desenvolvimento Internacional da Comissão Europeia, Jolita Butkeviciene.

Nesta reunião, que deu continuidade ao diálogo realizado a 16 de Abril de 2019 no âmbito do Acordo de Diálogo Político e Cooperação entre Cuba, a União Europeia e os seus estados membros, foram discutidas as prioridades comuns sobre Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o `site` oficial Cubaminrex.

Em particular, abordaram mudanças urgentes para inverter o aquecimento global, estratégias para a transição para uma economia do conhecimento baseada na inclusão social, e o papel dos sistemas de saúde e do desenvolvimento biotecnológico na abordagem da pandemia da covid-19.

A delegação cubana apresentou os resultados do país das Caraíbas na implementação da `Task Life`, um plano de medidas aprovado pelo Governo cubano em 2017 para minimizar os efeitos das alterações climáticas. Ambas as partes reafirmaram o seu empenho na cooperação internacional nesta área e no apoio ao Acordo de Paris.

Além disso, salientou-se que o embargo económico aplicado pelo governo dos EUA à ilha é o principal obstáculo ao cumprimento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como à implementação do Plano Nacional para o Desenvolvimento Económico e Social até ao mesmo ano.

Há pouco mais de um mês, representantes de Cuba e da UE realizaram outra reunião bilateral no âmbito do ADPC, na qual discutiram a questão do "Desarmamento e Não-Proliferação de Armas de Destruição Maciça".

A próxima reunião entre representantes de Havana e do bloco europeu, que encerrará o ciclo, será uma reunião de alto nível em Bruxelas antes do final de 2020.

Cuba e a UE relançaram as suas relações com a assinatura, em 2016, do histórico Acordo de Diálogo Político e Cooperação, provisoriamente em vigor desde Novembro de 2017.