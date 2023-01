Helicóptero caiu em Kiev matando três membros do governo ucraniano

Ainda não são conhecidas as causas da queda de um helicóptero nos arredores de Kiev. Morreram 18 pessoas, incluindo o ministro do Interior da Ucrânia, o vice-ministro e o secretário de Estado. Viajavam para uma das linhas da frente de combate. O aparelho caiu em cima de um jardim de infância. Entre as vitimas mortais há três crianças.