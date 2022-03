Hermès suspende a sua atividade na Rússia, 60 trabalhadores afetados

"É com pesar que decidimos fechar temporariamente as nossas lojas na Rússia e parar todas as atividades comerciais a partir da noite de 4 de março", indicou o grupo francês na sua página no LinkedIn.

"Vamos continuar a apoiar as nossas equipas locais", acrescentou.

O grupo de venda de artigos de luxo tem três lojas na Rússia e conta com cerca de 60 funcionários no país.

Quando publicou os seus resultados no passado dia 18 de fevereiro, a Hermès afirmou que previa abrir uma loja em São Petersburgo em 2022, um projeto que agora foi "adiado sine die", segundo afirmou à AFP.

Várias empresas internacionais anunciaram nos últimos dias a suspensão da sua atividade no país, como, por exemplo, o grupo sueco Ikea.

Entre os outros grupos que já anunciaram a suspensão da sua atividade no país na sequência da invasão russa da Ucrânia figuram a Intel, a plataforma de aluguer para turismo Airbnb, a petrolífera ExxonMobil, a Apple, a Boeing e a Ford.