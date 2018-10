Hessen: eleição regional de hoje pode abalar Governo alemão

RTP28 Out, 2018, 11:37 / atualizado em 28 Out, 2018, 11:51 | Mundo

O Land de Hessen tem sido governado por uma insólita coligação entre a CDU democrata-cristã, dirigida pelo chefe do Governo regional, Volker Bouffier, e os verdes, dirigidos pelo ministro da Economia, Tarek Al-Wazir. Mas as sondagens fazem aparecer como improvável uma renovação dessa fórmula.





Na oposição, o líder regional do SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, manifesta a ambição de presidir ao próximo Governo. Mas as sondagens também fazem aparecer esse desiderato como irrealista.





O paradoxo consiste em que as sondagens são ingratas para uma CDU que, genericamente, goza da fama de ter encabeçado um bom governo regional, e também para um SPD que goza da fama de ter encabeçado uma boa oposição regional. Ambos fizeram o seu papel, a contento das respectivas bases filiadas, mas nenhum dos dois partidos pode esperar um sucesso eleitoral.







O problema que os persegue como uma sombra não é tanto da responsabilidade de Bouffier ou do seu challenger Schäfer-Gümbel, e sim do descrédito em que vêm caindo os seus dois partidos - confrontados em Hessen como governo e oposição, mas coligados em Berlim como Governo Federal.





Para vários comentadores, a intervenção de Merkel pela CDU de Hessen e a intervenção da líder federal social-democrata e vice-chanceler Andrea Nahles pelo SPD de Hessen, polidamente acolhidas pelos líderes locais, complicaram mais do que ajudaram dois partidos que preferiam falar do que conseguiram localmente e descolar, quanto possível, do clima de intriga palaciana que todos os dias transpira da chancelaria berlinense para a imprensa.





A CDU de Bouffier, segundo as sondagens poderia ficar nos 27 por cento, perdendo 11 por cento relativamente às eleições de 2013. Os grandes ganhadores de votos na eleição de hoje poderão ser os Verdes. A confirmarem-se essas sondagens, eles poderão aparecer ombro a ombro com o SPD.





Nesse caso, a tendência natural dos Verdes para darem continuidade ao Governo dirigido pelo seu parceiro conservador Bouffier poderia achar-se inviabilizada. Passariam a ser demasiado fortes para verem reconduzida a fórmula da sua preferência - mais um paradoxo.







Numa aritmética parlamentar regional em que se torne impossível um governo bipartidário e se torne obrigatório um governo tripartidário, colocam-se diversos cenários.





Um, é o do governo de social-democratas, verdes e Esquerda. Mas, aparentemente, o líder verde al-Wazir opõe-se a uma coligação com a Esquerda, por considerá-la imprevisível, pelas dissensões que está vivendo a nível federal, com o movimento agora criado pela sua dirigente Sarah Wagenknecht, criticando pela direita a política de acolhimento de refugiados.





Em todo o caso, não seria impossível que os Verdes se aventurassem a aceitar essa fórmula, se ela dispusesse de uma sólida maioria - algo que neste momento parece improvável.







Outro cenário, é o de uma coligação "Jamaica" (negra-verde-amarela, a cor dos liberais da FDP). Mas essa é uma fórmula que ainda recentemente falhou nas negociações para o Governo Federal.





Em qualquer dos casos, a eleição de hoje não promete soluções óbvias nem dispensará laboriosas negociações de coligação local. E certamente complicará a vida, se não anunciar mesmo o fim da vida, à coligação federal.