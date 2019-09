Partilhar o artigo Hezbollah afirma ter abatido drone israelita no Líbano Imprimir o artigo Hezbollah afirma ter abatido drone israelita no Líbano Enviar por email o artigo Hezbollah afirma ter abatido drone israelita no Líbano Aumentar a fonte do artigo Hezbollah afirma ter abatido drone israelita no Líbano Diminuir a fonte do artigo Hezbollah afirma ter abatido drone israelita no Líbano Ouvir o artigo Hezbollah afirma ter abatido drone israelita no Líbano

Tópicos:

Hezbollah, Israel,