Hezbollah e Irão festejam "enorme vitória" eleitoral no Líbano

RTP08 Mai, 2018, 09:47 / atualizado em 08 Mai, 2018, 09:52 | Mundo

Faltam ainda os resultados do distrito de Akkar, que poderão dar mais dois lugares à coligação do Hezbollah, mas esta já controla pelo menos 65 lugares, ou quase metade de um Parlamento de 128 lugares estritamente dividido por quotas sectárias.



Sayyed Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, considerou o resultado como "uma enorme vitória política, parlamentar e moral pela escolha da resistência".



Um conselheiro do Presidente iraniano, país apoiante do Hezbollah, aplaudiu os resultados.



“Esta grande vitória acompanha outras vitórias da nação libanesa contra Israel", considerou Ali Akbar Velayati esta terça-feira, citado pela agência de notícias iraniana Mehr.



O conselheiro do Líder Iraniano acrescentou que Israel e a Arábia Saudita descobriram que as grandes somas que investiram nas eleições se revelaram fúteis.



Velayati sublinhou que a vitória do Hezbollah irá reforçar o movimento de resistência contra Israel, na região e na Síria.

Um ministro israelita afirmou que o resultado mostra que o Estado libanês é agora virtualmente indistinguível do Hezbollah.

O movimento xiita libanês, apoiado pelo Irão, envolveu-se em 2012 na guerra civil síria, em apoio ao Presidente Bashar al-Assad e em estreita colaboração com consultores militares iranianos.



Desde então tem vindo a ganhar força entre os libaneses.



A influência do Hezbollah na vida do Líbano confirma ainda a crescente influência do Irão na área, e a sua proximidade a Israel poderá inflamar tensões.

Controlo do Parlamento

Os candidatos do Hezbollah e dos partidos com quem se aliou, ganharam terreno nas grandes urbes de Beirute, Tripoli e Sidon, bastiões do partido do primeiro ministro sunita Saad al-Hariri, o Movimento Futuro.



Apoiantes de uns e de outros envolveram-se em confrontos durante a noite de segunda-feira, forçando o exército a intervir.

Desta vez, as eleições foram organizadas num sistema proporcional, deixando o anterior sistema uninominal, em que o partido mais votado num círculo ficava com toda a representação.

Entre os apoiantes do Hezbollah estão os xiitas do Movimento Amal, liderado pelo presidente parlamentar Nabih Berri, e o Movimento Livre Patriótico Cristão, do Presidente libanês Michel Aoun, um aliado do Hezbollah desde 2006 e que afirma que o arsenal do movimento xiita é necessário para defender o Líbano.



Apesar dos ganhos, o movimento xiita perdeu votos no seu bastião de Baalbek-Hermel. Dois dos 10 lugares da constituinte foram para rivais, um do Forças Libanesas e outro do Movimento Futuro. Também não conseguiu garantir o deputado xiita de Byblos.

Forças Libanesas ganha força

O Forças Libanesas, um partido cristão maronita fortemente anti-Hezbollah, foi outro dos vencedores, tendo conquistado 15 lugares, o dobro da anterior legislatura, de acordo com resultados preliminares.



O partido terá beneficiado em parte do desaparecimento da "Março 14" uma aliança anti-Hezbollah liderada por Hariri com o apoio da Arábia Saudita, que ganhou uma maioria parlamentar em 2009 mas entretanto se desintegrou quando Riade mudou o foco para outras frentes.



Samir Geagea, chefe das milícias do Forças Libanesas e rival de Aoun durante os últimos anos da guerra civil libanesa, o atual líder do partido, afirmou que os resultados mostraram que ainda existe "um apoio popular" que apoia o "Março 14", que "nos irá dar força para fixar o caminho a seguir muito mais do que conseguimos no passado".



O partido permanece contudo nas franjas do poder libanês.

Contas complicadas para Hariri

O grande derrotado da noite foi o primeiro-ministro. Saad al-Hariri perdeu mesmo mais de um terço dos seus deputados, descendo de 33 para 21, o que deverá complicar a sua liderança. Sob o complexo sistema de Governo libanês, o chefe de Governo tem de ser um sunita e o executivo composto por representantes das principais comunidades, sunitas, xiitas e cristãs.



Hariri, apesar da perda de votação - que atribui a alterações na lei eleitoral e a falhas nos resultados do seu partido - foi o candidato mais votado e deverá ser chamado de novo a formar Governo. Mas, enfraquecido, terá de negociar cada passo.



O primeiro-ministro não deu parte de fraco e afirmou que a comunidade internacional deve olhar para os resultados eleitoral "de forma muito positiva".



Apelou ainda a uma rápida formação do Governo, para dar início a reformas necessárias que permitam reduzir os níveis de dívida, um dos mais altos do mundo.



Também Nasrallah apelou à rápida formação de um Governo e afirmou que deveria obedecer a um espírito de cooperação, ponde diferenças de lado.



As reformas são também essenciais para convencer os doadores internacionais a desbloquear parte dos 11 mil milhões de dólares de ajuda e empréstimos prometidos em abril último para ajudar o país a acolher um milhão de refugiados da vizinha Síria.



Devido à complexidade das relações entre as diversas fações, a formação do executivo costuma levar vários meses.



Em 2013, em vez de novas eleições legislativas, os deputados votaram pelo prolongamento do seu mandato devido à falta de acordo entre os líderes sobre a nova lei eleitoral.