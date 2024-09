Está aberta uma nova frente de guerra no Médio Oriente. O Hezbollah está a atacar Israel com intensidade. Nas últimas horas lançou mísseis sobre várias cidades, inclusive contra Telavive. Alguns dos rockets foram intercetados mas outros acabaram por atingir edifícios.

Israel respondeu com uma chuva de mísseis sobre o sul do Líbano. O conflito que envolve também o Hamas e a Faixa de Gaza já provocou, no total, mais de 42 mil mortos.