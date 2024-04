Hezbollah lança dezenas de "rockets" para Israel em plena tensão com Irão

"Em resposta aos ataques do inimigo a aldeias e habitações civis do sul, incluindo a recente agressão às localidades de Al-Taybeh e Ayta al-Shaab, os combatentes da Resistência Islâmica bombardearam os paióis de artilharia do inimigo em Al-Zaura com dezenas de `rockets` Katyusha", declarou o movimento libanês num comunicado.

O lançamento dos `rockets` ocorreu às 20:00 locais (18:00 de Lisboa) contra Al-Zaura, nos montes Golã ocupados por Israel, e realizou-se também para "apoiar o povo palestiniano da Faixa de Gaza".

Por seu lado, o Exército israelita indicou num comunicado que identificou até 40 lançamentos a partir de território libanês, "alguns dos quais foram intercetados", ao passo que os restantes "caíram em zonas abertas" e não causaram feridos.

Nas últimas horas, o Exército israelita atacou "várias localidades do sul do Líbano para eliminar uma ameaça", segundo o comunicado.

Tais ataques surgem num momento de considerável aumento da tensão entre o Irão e Israel, depois de se atribuir a este último um ataque que destruiu o consulado iraniano em Damasco, e pelo qual Teerão afirmou que retaliará.

O Hezbollah e o Estado hebreu estão envolvidos em intensos combates fronteiriços desde o passado dia 08 de outubro, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza.

O impacto da violência já causou cerca de 93.000 deslocados internos do lado libanês e outros 60.000 do lado israelita, ao mesmo tempo que fez cerca de 20 mortos em Israel e mais de 330 no Líbano, onde as autoridades contabilizaram também quase 950 feridos.