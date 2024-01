O chefe da diplomacia norte-americana está outra vez no Médio Oriente para tentar conter a escalada de violência na região.

Blinken está preocupado com o envolvimento do Hezbollah na luta entre Israel e o Hamas. Foi um dos assuntos que discutiu com o presidente da Turquia.



Ja o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell avisa que o Líbano tem de ficar de fora deste conflito, porque não há vencedores possíveis.