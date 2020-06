Hidroxicloroquina. Estudo que levou à suspensão do medicamento posto em causa

Publicado pela revista a 22 de maio, o estudo em questão baseava-se em 96 mil registos médicos eletrónicos de pacientes hospitalizados devido à Covid-19 ePara além de fazer com que vários países deixassem de testar esse medicamento, habitualmente usado para tratar a malária, a publicação deste artigo levou a que a Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendesse temporariamente a inclusão de pacientes tratados com hidroxicloroquina do seu ensaio clínico internacional, o, que pretende comparar os tratamentos utilizados em pessoas hospitalizadas com Covid-19.Numa nota , os editores da prestigiada revistaafirmam agora que foram levantadas sérias questões científicas acerca do estudo que chamaram a sua atenção, pelo que foi solicitada uma auditoria independente aos dados divulgados., explicou aem comunicado. “Embora autores não afiliados à Surgisphere (empresa norte-americana de saúde em cujos dados o estudo se baseou) tenham solicitado uma auditoria independente para verificar a proveniência e a veracidade destes dados, publicamos esta manifestação de preocupação para alertar os leitores”.“Atualizaremos este alerta assim que tivermos mais informações”, acrescenta o comunicado, comprometendo assim o estudo que observou dados de quase 100 mil pacientes infetados.

“Não é uma questão secundária”

O alerta dafoi lançado depois de cerca de 150 médicos terem dirigido à revista uma carta aberta na qual questionavam as conclusões do estudo e pediam que fosse tornada pública a revisão do mesmo., considerou à agência Reuters o médico e professor Walid Gellad. “Encontramo-nos numa pandemia sem precedentes. Organizámos estes enormes ensaios clínicos para descobrir se algum tratamento funciona.”.

Portugal foi o quarto país a abandonar o tratamento com hidroxicloroquina. Na semana passada foi entregue aos hospitais uma recomendação do Infarmed para deixarem de administrar esse medicamento em doentes com Covid-19.

O uso de hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 tem sido alvo de intenso debate durante a pandemia. Apesar de os especialistas pedirem cuidados com a sua utilização, Donald Trump foi um dos que defendeu desde cedo o medicamento, tendo mesmo admitido andar a tomá-lo apesar de não estar infetado pelo novo coronavírus.Já em março o Presidente norte-americano tinha afirmado, apesar das escassas provas científicas disponíveis, que a hidroxicloroquina em combinação com o antibiótico azitromicina possuía “uma grande hipótese de mudar a história da medicina”.

Outro estudo do mesmo autor posto em causa

Para além da, publicado a 1 de maio, no qual é sugerido que o uso de medicação para a tensão arterial não aumenta o risco de morte em pacientes com Covid-19.Este estudo baseou-se nos dados dos registos de saúde de centenas de hospitais de todo o mundo, também neste caso reunidos pela empresa Surgisphere. No entanto, “preocupações significativas” foram agora levantadas sobre a qualidade da informação, pelo que apediu aos autores que provem a sua fiabilidade.Em comunicado, a Surgisphere afirmou que a auditoria “trará maior transparência ao nosso trabalho e colocará em destaque a qualidade do mesmo”, apesar de frisar queJá o autor de ambos os estudos, Mandeep Mehra, defendeu que a utilização dos dados fornecidos pela Surgisphere foi um passo intermediário até que dados clínicos estejam disponíveis., afirmou em comunicado o médico do Brigham and Women's Hospital, em Massachusetts.Desde que surgiu pela primeira vez, em dezembro do ano passado, o novo coronavírus já infetou quase 6,4 milhões de pessoas, das quais cerca de 380 mil são vítimas mortais.

c/ agências