Hillary Clinton considera que eleição da líder de extrema-direita italiana seria "uma boa coisa"

Hillary, naturalmente, estende o seu entusiasmo por lideranças femininas também àquelas que provêm de uma direita menos extrema ou de algum partido de centro-esquerda: "Há uma série de mulheres dirigentes que me agradam. Penso em Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia. A forma como geriu a pandemia e o massacre na mesquita em 2019 foi na verdade alguma coisa de único".





Com igual ou ainda maior simpatia se refere à primeira ministra finlandesa, Sanna Marin, que está a conduzir o seu país de uma neutralidade de mais de meio século para a integração na NATO: "Foi muito corajosa ao levar a Finlândia para a NATO". E sobre o vídeo que serviu de pasto às redes sociais contra Marin, mas ao mesmo tempo lhe poupou novas polémicas sobre a integração numa aliança militar: "Quanto às danças, estamos perante a clássica dualidade de critérios que se aplica com as mulheres, sempre julgadas com dureza".





Na conversa com o conspícuo diário italiano, Clinton referiu-se ainda a vários outros tópicos, nomeadamente as ameaças ao futuro da democracia nos Estados Unidos, que considera seriíssimas. Falou de Mikhail Gorbachov, com quem se encontrou por diversas vezes, e que diz merecer um lugar na História, entre outras coisas por ser "o oposto de Putin".