Historiador surpreendido com violência no Cafunfo

Para o académico e historiador do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), o que se passa na zona diamantífera das Lundas corresponde a uma "cabindização" - evocando a luta pela independência no enclave de Cavinda - devido ao "acumular de problemas sociais, numa província de onde sai uma das riquezas de exportação de Angola, o diamante".

A 30 de janeiro, a vila de Cafunfo assistiu a confrontos entre manifestantes e polícias, num território em que movimentos locais defendem mais autonomia política em relação a Luanda.

Nesse dia, segundo a polícia angolana, cerca de 300 pessoas ligadas ao Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe (MPPLT), que há anos defende a autonomia daquela região, tentaram invadir uma esquadra policial, obrigando as forças da ordem a defender-se, provocando seis mortes.

A versão policial é, porém, contrariada pelos dirigentes do MPPLT, partidos políticos na oposição e sociedade civil local, que alegam que se tratou de uma tentativa de manifestação, previamente comunicada às autoridades, e que os manifestantes estavam desarmados.

O agora investigador e académico da Universidade de Howword, nos Estados Unidos, país onde vive atualmente, recorda que, em 1993, fez pesquisa social em várias zonas de Angola.

Na Lunda Norte e Lunda Sul, Mabeko-Tali percebeu " um profundo ressentimento", alegando: o diamante sai daqui e nós não temos nada".

Esse era o sentimento semelhante ao que percebeu em Cabinda: "o petróleo sai daqui e nós não vimos nada".

Nessa época, "um professor da escola primária, por não receber o vencimento durante x meses, preferia também fazer o seu garimpo clandestino para ver se sobrevivia", recorda o historiador, em entrevista telefónica à Lusa.

"Portanto o ressentimento já estava aí. Daí que não fiquei surpreso com a radicalização progressiva deste ressentimento", concluiu.

Para Jean-Michel Mabeko-Tali, isto significa também que a verba que o Executivo angolano decidiu afetar, há alguns anos, a cada uma das províncias, de 10% da produção da sua principal riqueza, "pelos vistos não chegou, face à dimensão dos problemas".

Além disso, o acumular de frustrações em províncias estratégicas em termos de recursos naturais, como é o caso de Cabinda, com o petróleo, e das Lundas, com os diamantes, conduzem a um crescendo das reclamações identitárias, realçou.

Estas duas regiões, "apoiam-se em documentos reais e históricos, os tratados com Portugal" para sustentarem as suas reclamações identitárias.

Para sustentar a sua causa, Cabinda pode "exibir um documento, o Tratado de Simulambuco, de 1885, assinado entre chefes de Cabinda e Portugal, cujo valor constitui uma base concreta e documentada para as suas reclamações de que eram um território distinto da [antiga] colónia de Angola.

No caso das Lundas, existe a figura histórica do protetorado, mas a base legal é menos evidente, e corresponde mais a "uma questão de ângulo e de abordagem histórica".

Por isso, "a questão do Cafunfo não me espantou nada. A violência sim, mas as reclamações já são antigas", afirmou Mabeko-Tali.

Para o historiador, independentemente da razão, em Angola existem problemas sociais que depois "alimentam reclamações identitárias".

Congolês de origem, Jean Michele Talli considera Angola, o seu país de adoção, mas defende que o Estado angolano precisa de sarar feridas, além de resolver com urgência problemas sociais e económicos.

Neste contexto, está prestes a lançar um novo livro sobre as identidades políticas em Angola, desde o tempo da luta armada até à alegada tentativa de golpe de Estado de 27 de maio, liderada por Nito Alves e reprimida pelo regime do então Presidente angolano, Agostinho Neto.

Para o investigador, esta "é uma espada que está em cima da cabeça da política angolana desde que aconteceu", constituindo "um problema permanente, que enquanto não for debatido de forma global, não só ao nível político, mas também da sociedade civil angolana" permanecerá como "uma ferida nunca sarada".