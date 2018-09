"Hitler filipino" pomposamente recebido em Israel

Nesse evento à porta fechada, Duterte queria justificar a afirmação feita na semana passada, segundo a qual "onde há muitas mulheres bonitas, também haverá muitos casos de violação". O presidente filipino aproveitou para louvar o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, e voltou a denegrir o anterior presidente, Barack Obama. Disse, no entanto, lamentar o epíteto de "filho da p...", que aplicara a Obama ainda durante o mandato deste.

Hoje, segunda feira, Duterte reuniu-se em Jerusalém com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que louvou as Filipinas por terem sido o único país asiático a ter votado a favor do estabelecimento do Estado de Israel na resolução da ONU de 1947.

Netanyahu falou também em acordos de cooperação científica, acordos sobre prestadores de cuidados domésticos (ramo em que trabalham numerosos imigrantes filipinos em Israel) e acordos comerciais e de investimentos bilaterais.

Esta terceira rubrica, muito genericamente referida, é contudo a designação que encobre os mais importantes negócios a concretizar durante a visita, nomeadamente os referentes à venda de armamento israelita às Filipinas. Neste âmbito, relata também o Haaretz, Duterte assistirá a uma utilização de armamento de última geração, organizada pelo Ministério da Defesa.

Está, além disso, sobre a mesa a concessão de exploração petrolífera nas Filipinas à empresa israelita Ratio Petroleum, que há três anos ganhou um concurso para a licença de extracção offshore, concessão que agora aguardava assinatura de Duterte desde há seis meses. Por isso, a Ratio Petroleum pedira uma intervenção do MNE israelita para agilizar a conclusão do negócio.

Uma visita contestada

O mesmo editorial lembra a recente declaração de Duterte desculpabilizando violações de "mulheres bonitas", os milhares de execuções sem julgamento que têm ocorrido sob a sua presidência e manifesta estupefacção por "Israel desenrolar uma passadeira vermelha" para recebê-lo. E concretiza: "Ele almoça como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na segunda feira e é recebidopelo presidente Reuven Rivlin no dia seguinte".

E depois vem o agravo imperdoável de Duterte contra o judeus: "O homem que a si próprio se comparou com Hitler, nem menos, vangloriando-se de querer massacrar todos e cada um dos milhões de toxicodependentes nas Filipinas, irá, como é hábito nestas visitas, passear-se pelo Centro Memorial do Holocausto em Yad Vashem".

Em Yad Vashem estava aliás previsto que Duterte plantasse uma árvore com o seu nome, mesmo ao lado de uma outra que plantara recentemente o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Também nesse caso se ignorou o facto de Orbán presidir a um governo apoiado por organizações explicita e assumidamente situadas na tradição dos "Cruzes Flechadas", fascistas húngaros que durante a ocupação nazi participaram no extermínio dos judeus húngaros.

Depois de constatar a falta de escrúpulos do Governo de Netanyahu ao receber políticos violadores de direitos humanos, o editorial conclui que "o presidente das Filipinas não é um hóspede bem vindo aqui, e a sua visita é uma nódoa diplomática vergonhosa".

No pólo oposto do espectro político, o conservador Times of Israel enumera as derrapagens verbais de Duterte ao longo de dois anos de presidência. Recorda nomeadamente que Duterte tratou de "filho da p..." o presidente Obama, o embaixador norte-americano Philip Goldberg e também o papa, por ter causado um engarrafamento de duas horas ao visitar as Filipinas; que prometeu ao eleitorado não o sobrecarregar com o dinheiro dispendido com as suas amantes; que lamentou não ter sido o primeiro a violar uma missionária australiana morta em 1989 numa prisão filipina; que manifestou a intenção de imitar com os toxicodependentes o genocídio que Hitler cometera contra os judeus;