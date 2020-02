Holanda. Cartas armadilhadas provocam duas explosões

A primeira explosão ocorreu num prédio de escritórios em Amesterdão, às 8h00, e a segunda ocorreu cerca de meia hora depois a vários quilómetros, na cidade de Kerkrade.



No Twitter, a polícia de Amesterdão fez uma publicação onde confirma uma explosão “numa sala de correspondência de um prédio comercial pouco antes das 8 da manhã, provavelmente causada por uma carta-bomba”.



A polícia está a investigar se existe ligação entre as duas explosões.



Desde o início do ano que a polícia holandesa está a investigar uma série de cartas armadilhadas, que explodiram num hotel, numa bomba de gasolina e numa imobiliária.



(em atualização)