Holanda. Suspeito da morte de menor é preso passados 20 anos

A polícia holandesa que investigou o desaparecimento e a morte do estudante disse à BBC que o alegado suspeito foi preso em Espanha.



Jos Brech foi identificado após a maior operação de sempre de colheita de ADN na Holanda. Essa recolha permitiu às autoridades ligarem ao suspeito o ADN encontrado nas roupas.

Mais de 14 mil homens deram amostras de ADN para investigação, mas nenhuma era suspeita.

Num comunicado feito pela polícia holandesa, foi dito que "Jos B, de 55 anos, suspeito da morte de Nicky Verstappen, foi preso em Espanha no domingo à tarde. Foi levado sob custódia e será entregue à Holanda”.



Devido à partilha de fotografias do suspeito, um holandês de 48 anos informou a polícia espanhola de que tinha visto Brech na aldeia de Castelltercol - a cerca de uma hora de Barcelona.



“Ele morava numa tenda na floresta, perto de uma casa onde viviam várias pessoas.”, disse o homem ao jornal Telegraaf.



O advogado de defesa de Jos Brech disse estar preparado para enfrentar o caso, uma vez que há vestígios de ADN de outras pessoas no corpo do menor.

“Esperamos que haja respostas a todas as perguntas que temos”

Jos Brech está sob custódia em Espanha. As autoridades holandesas aguardam que o mandado de detenção europeu, emitido na semana passada, facilite o retorno ao país onde o crime foi cometido.



Dias depois do assassinato, Brech passou no local do crime e a polícia fez-lhe algumas perguntas, mas foi considerado inocente.



O suspeito é descrito como um especialista em sobreviver na natureza por longos períodos de tempo. A última vez que tinha sido visto foi na região montanhosa de Vosges, no leste de França, onde tem uma cabana. Brech é um antigo chefe dos escoteiros.



Depois de ter sido dado como desaparecido, a polícia fez buscas na cabana e descobriu que o ADN de Jos era 100 por cento compatível com o que foi encontrado nas roupas do menor.





A mãe de Nicky, Berthie, na noite de domingo, disse à televisão holandesa que a família nunca acreditou que o alegado assassino fosse preso tão cedo. “Esperamos que haja respostas a todas as perguntas que temos”, disse.