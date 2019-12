Holanda. Tribunal obriga a corte nas emissões de gases poluentes

O caso foi levado a tribunal de recurso pela Urgenda, uma associação de apoio ao ambiente, a 9 de outubro de 2018. Até ao final do mesmo ano, os níveis de emissões estavam apenas 15 por cento a menos que os níveis de 1990., que compromete o Estado a proteger os seus cidadãos.

Os investigadores holandeses acreditam que os níveis de emissões podem diminuir cerca de 23 por cento até ao final de 2020, mas admitem que o mais provável é a redução não ultrapassar os 19 por cento.



No final de junho, o Governo apresentou o seu acordo climático, ao abrigo do qual tinha planos para reduzir em 49 por cento as emissões de gases com efeito de estufa, até 2030, e diminuir a utilização de energia a carvão a partir de 2020.Em novembro, o Governo holandês anunciou uma redução no limite máximo de velocidade para 100 km/h, com o objetivo de reduzir a poluição causada pelo nitrogénio.O Governo holandês tem agora de decidir quais as medidas a aplicar. As medidas deverão passar pela redução da utilização de energia a carvão, mais cedo do que o planeado., caso contrário colocaria o processo em tribunal, o que veio a verificar-se.

Esta é a primeira vez que um tribunal obriga um Governo a cumprir as promessas feitas nos acordos internacionais.