Holanda. Várias pessoas feridas por esfaqueamento na Haia

Segundo o diário holandês De Telegraaf , não se conhecem ainda detalhes sobre os motivos de quem cometeu o atentado ou a gravidade dos ferimentos infligidos às vítimas.





Um suspeito de autoria do atentado encontra-se em fuga e édescrito como um homem, que a polícia descreve como tendo entre 45 e 50 anos, ao mesmo tempo que pede informações a quem o tenha visto.







Aquele diário sublinha, por outro lado, que o afluxo de consumidores no Black Friday, a uma grande artéria comercial da cidade, colocou o atentado no meio de uma multidão, com o caos daí decorrente.