Homem atropela pedestres deliberadamente e mata duas pessoas na China

A polícia disse que se deslocou ao local, logo após o incidente, ocorrido no domingo pelas 20:00 (13:00 em Lisboa), para coordenar o atendimento médico aos feridos e iniciar uma investigação.

O suspeito, que foi preso, é um homem de 25 anos.

Nos últimos meses, ocorreram vários incidentes semelhantes na China.

No início de abril, um homem, de 47 anos, atropelou um grupo de pedestres na cidade de Pingdingshan, no centro do país. Três pessoas morreram e sete ficaram feridas.

Em janeiro passado, um motorista atropelou vários pedestres e causou a morte de cinco pessoas na cidade de Cantão, no sudeste.

Em abril passado, a justiça chinesa executou um homem por ter conduzido deliberadamente um carro contra um grupo de pessoas, causando cinco mortos, na cidade de Dalian, em 2021.