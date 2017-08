Homem baleado em Bruxelas após ter atacado militares

RTP 25 Ago, 2017, 20:42 / atualizado em 25 Ago, 2017, 20:59 | Mundo

A polícia confirma que o homem baleado ainda está vivo, mas encontra-se em "estado crítico". A televisão belga RTBF refere que o ataque foi perpetado por um homem somali "com cerca de trinta anos", pouco depois das 20h20 locais (19h20 em Lisboa). Segundo a mesma estação, o indivíduo gritou "Allah Akbar" (Alá é grande) antes de prosseguir com o ataque com arma branca.





#BREAKING Soldiers shot a man who attacked them with machete in Brussels: Belgium media pic.twitter.com/sKH4CfKlOs — Guy Elster (@guyelster) 25 de agosto de 2017

Os dois soldados ficaram apenas com ferimentos ligeiros. Na sequência do incidente, foi montado um perímetro de segurança no centro de Bruxelas, perto da rua Emile Jacqmain.