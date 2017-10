Homem detido após atropelamentos em Nova Iorque

RTP31 Out, 2017, 20:01 / atualizado em 31 Out, 2017, 21:30 | Mundo

As autoridades revelam que o veículo entrou no passeio e na ciclovia na West Street, perto da Chambers Street, junto ao rio Hudson, a apenas alguns quilómetros do memorial às vítimas do 11 de Setembro. Há registo de "várias fatalidades".



Segundo a polícia, o indivíduo conduziu uma carrinha contra várias pessoas que se deslocavam a pé ou de bicicleta, acabando por embater com outro veículo. O suspeito abandonou a carrinha transportandob várias imitações de armas de fogo, acabando por ser atingido a tiro pela polícia.



O jornal The New York Times refere que a polícia está a tratar o incidente como ataque terrorista. Dois responsáveis referem que o suspeito gritou "Allahu Akbar" (Alá é Grande, em árabe).







(em atualização)