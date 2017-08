Homem detido em França após ataque com carro contra militares

RTP 09 Ago, 2017, 13:29 / atualizado em 09 Ago, 2017, 15:14 | Mundo

O homem, de 37 anos, tentou fugir e foi baleado pelas forças de segurança em perseguição.



De acordo com várias fontes, a polícia intercetou o carro suspeito de envolvimento no ataque da manhã, numa operação "musculada" na autoestrada para Calais. O condutor tentou fugir e há relatos de que tentou abalroar pelo menos um veículo.



Os operacionais da polícia dispararam então várias vezes, ferindo o suspeito com cinco tiros e detendo-o, referiram fontes judiciais citadas pela France Presse. O homem estava sozinho dentro do veículo, afirma o jornal La Voix du Nord.



"O homem interpelado, nascido em 1980, pode ser o autor do ataque" a uma patrulha de militares em Levallois-Perret quarta-feira de manhã, "pois estava a bordo do veículo procurado e tentou pôr-se em fuga", afirmaram as mesmas fontes cerca das 13h30 em Portugal. O carro foi encontrado graças ao GPS, já que é um veículo com localizador.



Na meia hora seguinte, a confirmação de que o homem detido era o suspeito foi dada à imprensa por fontes judiciais. Pouco depois perante o Parlamento o próprio primeiro ministro francês confirmava a detenção, de acordo com a agência Reuters.



"Um suspeito que conduzia o carro envolvido no ataque foi detido na autoestrada entre Paris e Boulogne-sur-mer", disse Edouard Philippe.







A Reuters afirma também que o veículo apreendido, um BMW, apresentava vários buracos de bala. Várias ambulâncias estavam também no local da detenção, na A16 perto de Marquise, perto dos portos de Boulogne-Sur-Mer e de Calais.



As autoridades afirmam que o homem detido não estava armado e que um polícia da brigada de Intervenção de Lille ficou ligeiramente ferido na perna por uma bala perdida. Ambos foram levados do local por helicópteros e estão hospitalizados.



De acordo com o La Voix du Nord, que cita fontes policiais, a operação de perseguição só foi lançada quando estavam reunidos todas os meios. A intervenção foi realizada pela Brigada de Buscas e Intervenção de Lille e Rouen.

Ataque à patrulha

O veículo usado para atropelar os soldados esta manhã foi identificado como um BMW preto. O ataque feriu seis deles, três deles com gravidade.



As investigações do caso foram entregues à Procuradoria anti-terrorista. O inquérito foi determinado por "tentativas de assassínio contra pessoas depositárias de autoridade pública com ligação a uma iniciativa terrorista".



Na altura do ataque desta manhã, três militares preparavam-se para render outra patrulha, incluída no dispositivo anti-terrorista Sentinela, no município de lLevallois-Perret, 30 minutos a nordeste de Paris, quando um carro se lançou sobre eles.



De acordo com o autarca de Levallois-Perret, o carro, de cor escura de acordo com informações das forças de segurança, estava parado numa travessa lateral e acelerou contra os militares.



"O veículo acelerou muito rapidamente quando eles saíram", disse Balkany. "Não parou. Atropelou-os e seguiu a alta velocidade".



O condutor pôs-se em fuga desencadeando uma imensa caça ao homem e buscas pelo veículo.

"Ato cobarde"

As imagens captadas pela câmaras de segurança da praça do município de Levallois-Perret foram analisadas para coligir todos os dados possíveis que pudessem levar à identificação do veículo e do condutor.



As autoridades afirmaram procurar apenas "um indivíduo".



Em comunicado, a ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, condenou o ataque, que classificou de "ato cobarde".



"Seis militares do 35.º regimento de infantaria de Belfort ficaram feridos, três deles gravemente, sem gravidade", precisou a ministra, elevando de dois inicialmente confirmados para três o número de feridos graves.