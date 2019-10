Partilhar o artigo Homem disparou tiros no leste da Alemanha e terá matado duas pessoas Imprimir o artigo Homem disparou tiros no leste da Alemanha e terá matado duas pessoas Enviar por email o artigo Homem disparou tiros no leste da Alemanha e terá matado duas pessoas Aumentar a fonte do artigo Homem disparou tiros no leste da Alemanha e terá matado duas pessoas Diminuir a fonte do artigo Homem disparou tiros no leste da Alemanha e terá matado duas pessoas Ouvir o artigo Homem disparou tiros no leste da Alemanha e terá matado duas pessoas