Homem esfaqueia várias pessoas na cidade finlandesa de Turku

Várias pessoas terão ficado feridas.



Um suspeito foi baleado numa perna e detido pelas autoridades.



O ataque aconteceu na praça do mercado da cidade de Turko.



Algumas testemunhas garantem que ouviram vários disparos.



Os motivos do ataque ainda não são conhecidos, nem a identidade da pessoa detida.



A segurança no aeroporto de Helsínquia e nas principais estações de comboios da Finlândia, foi reforçada depois do incidente.



Turku é uma cidade do sudoeste da Finlândia com pouco mais de 170 mil habitantes.



As autoridades lançaram um alerta à população para evitar o centro da cidade de Turku.