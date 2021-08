Homem libertado na República Dominicana após 12 anos preso sem nunca ter ido a tribunal

Luis Alvarado foi libertado na segunda-feira da sobrelotada prisão La Victoria em Santo Domingo, na sequência de uma queixa da Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDDHH), que tomou conhecimento da sua situação há quase três meses, quando iniciou um processo de abertura de gabinetes nas prisões com o maior número de reclusos do país.O presidente do CNDDHH, Manuel María Mercedes, explicou em declarações à agência de notícias Efe que Alvarado foi detido quando foi à casa de um construtor em Monte Plata para reclamar o pagamento por serviços que tinha prestado como pedreiro, altura em que o empregador, que se recusou a pagar-lhe pelo trabalho, e chamou a polícia.Dois membros da Polícia Nacional apareceram e levaram-no ao destacamento de Sabana Grande de Boyá, província de Monte Plata, "e de lá, sem passar por um juiz e sem nada, foi levado diretamente para La Victoria", onde nunca prestaram qualquer atenção às suas reivindicações., disse, Luis Alvarado ansioso por regressar à sua aldeia.A Direcção Geral das Prisões fez os inquéritos pertinentes e certificou ao Gabinete Penitenciário que nos seus arquivos não tinham encontrado um ficheiro físico contra o recluso, verificando-se o mesmo no Gabinete do Procurador de Monte Plata.





História inacreditável