Homem mata a tiro dois ex-guerrilheiros FARC em cidade colombiana perto da Venezuela

Lusa07 Set, 2019, 10:05 | Mundo

O coronel José Luis Palomino, comandante da Polícia de Cúcuta, capital do departamento de Norte de Santander, disse aos jornalistas que o ataque foi realizado às 08:10 (12:10 em Lisboa) por um homem, não identificado, que entrou no restaurante e atirou sobre três ex-guerrilheiros, provocando a morte a dois deles e ferimentos no outro.

Depois de cometer o crime, o homem fugiu de motocicleta com uma placa venezuelana.

Os mortos são os ex-guerrilheiros Milton Urrutia Mora e José Milton Peña Pineda, enquanto o ferido é Arsenio Maldonado Gamboa, que foi baleado duas vezes, um deles no tórax.

Os três estão registados como desmobilizados das FARC e fizeram a transição para a vida em sociedade.