Homem morre após cair de trem de aterragem de um avião

Lusa15 Ago, 2018, 08:20 | Mundo

Segundo fontes não oficiais, a vítima tratava-se de um passageiro clandestino que se escondeu no trem de aterragem e que caiu no momento em que um avião da Laser Airlines iniciou a descolagem com destino à localidade venezuelana de La Fria.

Este é o primeiro caso, na história da aviação venezuelana, que uma pessoa morre após esconder-se num trem de aterragem de uma aeronave.

O cadáver da vítima foi localizado na pista 9 do aeroporto e, segundo as autoridades, apresentava traumatismos compatíveis com os de uma queda.

A aeronave em questão, um McDonnell Douglas 82, esteve estacionada durante a noite no aeroporto.