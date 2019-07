Homem que matou três vizinhos por vingança executado na China

Lusa17 Jul, 2019, 09:00 | Mundo

O Supremo Tribunal Popular, na província de Shaanxi, condenou à pena de morte Zhang Koukou, pelo homicídio de três homens - dois irmãos e o respetivo pai -, com o sobrenome Wang.

O tribunal revelou que o conflito entre as duas famílias remonta a 1996, quando uma disputa entre a mãe de Zhang e um dos irmãos, Wang Zhengjun, então com 17 anos, resultou numa lesão fatal.

Wang foi então condenado a sete anos de prisão.

Durante o feriado do Ano Novo Lunar, a maior festa das famílias chinesas, no ano passado, Zhang esfaqueou os três homens até à morte.

A sentença provocou várias reações na internet chinesa, com alguns internautas a elogiarem Zhang por ter vingado a morte da mãe.

A China tem registado vários incidentes do género, normalmente ligados a pessoas com problemas psicológicos ou ressentimentos com vizinhos ou a sociedade em geral.

No início deste ano, um ataque com faca a um grupo de pedestres, no sudeste da China, fez pelo menos um morto e dezanove feridos, enquanto vinte crianças ficaram feridas numa outra ação perpetrada por um homem numa escola primária em Pequim.

A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas de fogo, pelo que os ataques são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.