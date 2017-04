Homem sinalizado após tiroteio em Paris entrega-se na Bélgica

RTP 21 Abr, 2017, 09:08 / atualizado em 21 Abr, 2017, 09:47 | Mundo

“O homem alvo de um alerta de procura difundido pelas autoridades belgas apresentou-se numa esquadra de Antuérpia”, confirmou esta manhã Pierre-Henry Brandet, porta-voz do Ministério francês do Interior, citado pelas agências internacionais.



Em declarações à rádio Europe 1, o porta-voz francês não quis, no entanto, dar por adquirida uma ligação entre o homem sinalizado pelas autoridades belgas e os acontecimentos da última noite no coração de Paris.





L'homme signalé à la France par la Belgique s'est présenté dans un commissariat d'Anvers https://t.co/Bs9x0NyVOM — Europe 1 (@Europe1) 21 de abril de 2017

Nacionalidade francesa



“Se ele está ligado de perto ou de longe ao que aconteceu nos Campos Elísios? Não vos posso dizê-lo”, respondeu Pierre-Henry Brandet, para acrescentar que subsiste ainda “um determinado número de informações por verificar”.“Não podemos fechar nenhuma porta”, rematou.Fonte próxima da investigação ao tiroteio de Paris, citada pela France Presse, adiantou que o homem identificado pela polícia belga, com 35 anos de idade, foi descrito como “muito perigoso”. As autoridades da Bélgica terão encontrado, durante uma diligência de busca, um bilhete de comboio para França, com a data de 20 de abril, armas de fogo e “capuzes”.O atentado de quinta-feira foi rapidamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, através da agência de propaganda Amaq: “O autor do ataque dos Campos Elísios, no centro de Paris, é Abu Yussef,, e é um dos combatentes do Estado Islâmico”.O próprio ministro belga do Interior, Jan Jambon, veio entretanto afirmar, na estação pública VRT, que o homem responsável pelo tiroteio tinha nacionalidade francesa.A Reuters noticiou, com base numa fonte judicial, que a polícia francesa deteve nas últimas horas três familiares do atirador abatido na Avenida dos Campos Elísios.