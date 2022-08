Homem suspeito de esfaquear dez pessoas até a morte detido no Irão

A agência de notícias oficial IRNA disse que quatro iranianos e seis afegãos foram mortos no ataque de domingo, numa vila remota no sudeste do Irão, sendo que um outro trabalhador agrícola foi levado para o hospital com ferimentos.

De acordo com a notícia, o suspeito, de nacionalidade afegã, tinha problemas mentais.

Este tipo de incidente é raro no Irão. No entanto, há uma década que o país enfrenta uma seca, atribuída às mudanças climáticas, que causou crescentes disputas por recursos hídricos e terras com melhor acesso à água.

As armas de caça são a única arma de fogo cuja posse é legalmente permitida aos iranianos.

Atos violentos aumentaram nos últimos anos no Irão, à medida que as condições económicas do país se deterioram, em parte devido a sanções norte-americanas que ajudaram a aumentar a inflação e o desemprego.

Em maio, um funcionário demitido de um dos maiores conglomerados financeiros estatais do Irão disparou no seu antigo local de trabalho, no oeste do país, matando três pessoas e ferindo cinco, antes de se suicidar.

Em 2016, um homem de 26 anos matou a tiro dez familiares e feriu outros quatro.