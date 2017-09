Homem volta a ser detido pelo rapto de Maëlys em França

A polícia, após testes de perícia, encontrou vestígios de ADN no interior do carro do suspeito.



O suspeito com cadastro já tinha sido no passado detido por suspeita de rapto de uma menor de 15 anos.



Entretanto, prosseguem as buscas para encontrar a criança que desapareceu há uma semana durante um casamento.



Os mergulhadores estiveram em rios e lagos da região.



Foi aberto um processo de rapto por desconhecidos. Até ao momento não há mais suspeitos de envolvimento no desaparecimento da criança.