Partilhar o artigo Homens armados atacaram casa do vice-presidente do Quénia Imprimir o artigo Homens armados atacaram casa do vice-presidente do Quénia Enviar por email o artigo Homens armados atacaram casa do vice-presidente do Quénia Aumentar a fonte do artigo Homens armados atacaram casa do vice-presidente do Quénia Diminuir a fonte do artigo Homens armados atacaram casa do vice-presidente do Quénia Ouvir o artigo Homens armados atacaram casa do vice-presidente do Quénia

Tópicos:

Quénia William Ruto,