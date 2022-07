Homens armados encapuçados abriram fogo na taberna do Soweto

Em declarações no local ao canal de televisão sul-africano ENCA, a testemunha adiantou que os alegados autores do crime fugiram depois numa carrinha.

As autoridades confirmaram no local a morte de 12 pessoas e transportaram 11 para o hospital, disse à televisão sul-africana o comissário da polícia de Gauteng Elias Mawela.

"Posso confirmar que nas primeiras horas desta manhã, por volta das 00h30, [hora local] recebemos a informação sobre um tiroteio na taberna de Mdlalose, na secção [bairro informal] de Nomzamo. Fomos informados de que 23 pessoas ficaram feridas [e] quando chegamos ao local, 12 pessoas foram confirmadas mortas, e 11 foram levadas para o hospital", disse o comissário da polícia de Gauteng, Elias Mawela , no local.

Desconhecem-se os motivos do tiroteio, acrescentou.

A taberna está localizada na zona de Orlando, no Soweto, cidade satélite a sudoeste de Joanesburgo com cerca de dois milhões de habitantes, o maior município da capital económica do país.

Há duas semanas, um tiroteio num bar da cidade de East London, na província do Cabo Oriental, sudeste do país, provocou a morte de 21 jovens durante uma celebração do fim dos exames.