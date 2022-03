Homens armados ferem gravemente três comerciantes no norte de Moçambique

A porta-voz do comando provincial da polícia do Niassa, Nilza Manguanda, avançou que os atacantes estavam armados com uma arma do tipo AK-47, tendo roubado dinheiro e mercadoria que estava na camioneta visada pelos homens armados.

"É obra de criminosos que queriam roubar dinheiro e mercadoria, a polícia já recolheu informação e vestígios e está à procura deles", afirmou Manguanda.

A viatura transportava 25 comerciantes e homens de negócios, e seguia de Mecula para Marrupa.

A porta-voz afastou qualquer ligação entre o ataque e os grupos armados insurgentes do norte do país, que em dezembro destruíram aldeias da província do Niassa.

"Este ataque não tem nada a ver com terrorismo em Cabo Delgado", declarou Nilza Maguanda.

Em janeiro, homens armados mataram um motorista de um miniautocarro e feriram dois passageiros durante um ataque no distrito de Maúa, província do Niassa.

Os atacantes, que estavam munidos de uma armada AK-47 e de catanas, roubaram dinheiro dos passageiros.

No final de 2021 e início deste, o distrito de Mecula foi palco de ataques de grupos armados que o Governo moçambicano assume que fugiram da província vizinha de Cabo Delgado, onde forças moçambicanas e internacionais têm colocado os insurgentes sob pressão.

Os ataques obrigaram à fuga de 3.700 habitantes.

A província de Cabo Delgado, rica em gás natural, tem sido afetada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 859 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.