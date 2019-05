Partilhar o artigo Homens armados matam 11 pessoas em bairro de Belém do Pará Imprimir o artigo Homens armados matam 11 pessoas em bairro de Belém do Pará Enviar por email o artigo Homens armados matam 11 pessoas em bairro de Belém do Pará Aumentar a fonte do artigo Homens armados matam 11 pessoas em bairro de Belém do Pará Diminuir a fonte do artigo Homens armados matam 11 pessoas em bairro de Belém do Pará Ouvir o artigo Homens armados matam 11 pessoas em bairro de Belém do Pará

Tópicos:

Belém Pará Belém Pará, France Presse AFP Ualame, Guamá Belém,