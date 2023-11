Homens armados retiraram-se das instalações do Supremo Tribunal em Bissau

Desde sexta-feira, dia 03, que as instalações do Supremo Tribunal estavam cercadas por homens armados, encapuzados e com armas do exército guineense, numa operação desconhecida pelo Governo.

Segundo a mesma fonte, desde as primeiras horas de hoje que polícias destacados pelo Ministério do Interior ocuparam as instalações do Supremo Tribunal de Justiça, juntando-se ao corpo de segurança habitual, que já se encontrava no local.

Quando os agentes chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça, os "homens armados" que lá se encontravam desde a passada sexta-feira já se tinham retirado, precisou a fonte judicial.

A mesma fonte indicou ter informações de que o outro grupo de homens armados, também desconhecidos pelo Governo, se retirou da residência do presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Pedro Sambu invocou a presença daqueles homens na sua residência e nas instalações do Supremo Tribunal como motivo para a sua renúncia ao cargo que ocupava desde dezembro de 2021 para um mandato de quatro anos.

Sambu considerou não ter condições para continuar no cargo por ter a sua segurança e integridade física ameaçadas, sem que o Governo tenha feito algo.

O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau é palco, desde o passado dia 19 de outubro, de uma disputa entre os juízes desavindos com o presidente, agora demissionário, a ser suspenso pelos seus pares por suspeita de interferência e obstrução a uma ordem judicial e mais tarde com este a suspender o vice-presidente que acusa de usurpação de competências.