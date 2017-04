Homicida de Cleveland suicida-se após perseguição policial

Carlos Santos Neves - RTP 18 Abr, 2017, 16:59 / atualizado em 18 Abr, 2017, 18:35 | Mundo

A informação foi avançada pela polícia da Pensilvânia, que revelou no Twitter que o homicida, de 37 anos, foi encontrado em Erie County. Suicidou-se com um tiro.



“Depois de uma breve perseguição, Stephens suicidou-se”, pode ler-se numa nota da polícia.





Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself. — PA State Police (@PAStatePolice) 18 de abril de 2017

Stephens disse também em vídeo ter assassinado mais pessoas, mas as autoridades não encontraram indícios desses crimes.

c/ agências

Steve Stephens era procurado pelo assassínio no domingo de Páscoa, em Cleveland, de Robert Godwin Sr. O homem de 74 anos foi abatido a tiro num passeio da cidade. Stephens pôs-se depois em fuga num automóvel e publicou no Facebook o vídeo do momento em que atingiu a vítima.O homicida não tinha cadastro, segundo as autoridades de Cleveland.A publicação do vídeo de Stephens levou o Facebook a anunciar, 24 horas depois do assassínio, uma revisão das suas práticas de monitorização de imagens violentas. O conteúdo em causa esteve visível na rede social durante quase duas horas, antes de ser denunciado.Já esta terça-feira o próprio número um da rede social, Mark Zuckerberg, quis garantir que a empresa fará "o que estiver ao seu alcance" para prevenir futuros casos comcomo o de Stephens.Zuckerberg, que intervinha na conferência anual do Facebook para criadores de, expressou também a solidariedade de todos os trabalhadores da rede para com a família da vítima.As autoridades estão convencidas de que Steve Stephens não conhecia Robert Godwin Sr., um antigo operário de uma fundição. Aparentemente, o alvo foi escolhido de forma aleatória.“Olá, pode fazer-me um favor? Pode dizer?”, pergunta Steve a Robert no vídeo publicado no Facebook, referindo-se, segundo a polícia, a uma ex-namorada. “Joy Lane?”, responde a vítima. “Sim. É ela a razão pela qual isto vai acontecer-te”, devolve Stephens, que ainda pergunta à vítima a idade antes de disparar.Robert Godwin Sr. tinha nove filhos e 14 netos.