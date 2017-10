Homicida de duas mulheres em Marselha abatido por militares franceses

Foto: Jean-Paul Pelissier - Reuters

Não se sabe ainda a identidade do homicida, bem como os motivos pelos quais levaram este homem a matar estas duas mulheres.



A estação de comboios foi evacuada decorrendo no local investigações sobre estas mortes.



As autoridades francesas admitem que este pode ter sido um ataque terrorista.



O presidnete francês, Emmanule Macron, através do twiter, classificou a acção como um acto bárbaro.



De acordo com a policia o homem tinha antecendente criminais por pequenos delitos.