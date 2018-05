Homicida de prisioneiro palestiniano libertado após nove meses de prisão

RTP08 Mai, 2018, 16:00 | Mundo

O sargento Elor Azaria fora condenado por abater, com um tiro na cabeça, o palestiniano Abdel Fatah al-Sharif em março de 2016, depois de este ter atacado com uma faca a força do exército de que Azaria fazia parte, e de ter sido neutralizado com um disparo que o deixou ferido e inconsciente.



No tribunal, Azaria alegara que receava ser novamente atacado pelo prisioneiro e que este accionasse um eventual cinturão explosivo. O tribunal considerou improcedentes as alegações de Azaria, porque um outro testemunho deu conta da intenção manifestada por ele, de abater o prisioneiro, para vingar o ferimento ligeiro sofrido por um outro militar devido ao atentado.



Azaria acabou por ser condenado a 18 meses de prisão por homicídio, vendo depois a sua pena reduzida a 14 meses. Por bom comportamento, esta foi ainda reduzida a nove meses, que se completariam dentro de dois dias. Foi, no entanto, libertado antes de completados os nove meses, para poder estar presente no casamento do irmão.



Uma vigorosa campanha da direita israelita apresentara Azaria, que nunca mostrou arrependimento, como um herói e a execução extra-judicial cometido por ele como uma façanha.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, inicialmente hesitante face à campanha, viria depois a apoiá-la e a reclamar um indulto. Agora, de partida para uma visita oficial a Chipre, Netanyahu reagiu à notícia da libertação de Azaria manifestando a sua satisfação, segundo citação do diário Jerusalem Post, "por tudo isto estar terminado".



O Exército, não querendo que o comportamento de Azaria fosse apresentado como uma norma seguida pelos seus militares, mantivera que ele devia ser condenado, embora numa pena ligeira, como veio a acontecer.



O chefe do Estado, Reuven Rivlin, recusou em novembro último um pedido de indulto e de redução da pena, afirmando que "mais uma redução da sentença iria prejudicar a capacidade de resistência do Exército e do Estado de Israel".