Homicídio de portuguesa na cidade moçambicana de Beira aguarda julgamento desde janeiro

Lusa26 Out, 2018, 15:17 | Mundo

A procuradora-chefe de Sofala, Carolina Azarias, afirmou que o Ministério Público remeteu o caso ao tribunal em janeiro desde ano, desconhecendo as razões para a demora no julgamento.

A demora no julgamento do caso "não é normal, mas, provavelmente o tribunal possa esclarecer o que estará por na origem desta demora", declarou Carolina Azarias.

Sobre o assassinato, foi deduzida acusação a três homens, incluindo o preparador físico da vítima, acrescentou Carolina Azarias.

Inês Botas foi encontrada morta no rio Púngue, no distrito da Beira, capital da província de Sofala, com as mãos e os braços atados.

Na sequência da morte, foram detidos três supostos autores do crime.