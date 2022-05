"Homicídio premeditado". Al Jazeera acusa tropas israelitas de balearem a jornalista Shireen Abu Akleh

Foto: Abed al Hashlamoun - EPA

A cadeia de televisão Al Jazeera acusa Israel de matar a jornalista a sangue frio, com um tiro na cabeça, naquilo que considera um "trágico homicídio premeditado". Shireen Abu Akleh, jornalista da Al Jazeera, morreu esta quarta-feira durante confrontos na Cisjordânia quando estava a cobrir um raide das tropas israelitas. A cadeia de televisão com sede no Qatar acusa Israel de matar a jornalista a sangue frio, naquilo que considera um "trágico homicídio premeditado".