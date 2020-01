Hominídeos terão chegado ao sudeste asiático mais tarde do que se pensava

As novas descobertas indiciam que os primeiros Homo Erectus surgiram no local, vindos de oeste, há entre 1,3 e 1,5 milhões de anos, como atestam fósseis estudados em Sangiran, onde existem os fósseis humanos mais antigos do sudeste asiático.

Até hoje, mais de cem espécimes de três espécies de hominídeos diferentes foram recuperados dos sedimentos em Sangiran, mas a cronologia do local permanece incerta e controversa, especialmente no caso do Homo Erectus.

O investigador Shuji Matsu`ura e a sua equipa usaram vários métodos de datação diferentes para determinar a idade de minerais vulcânicos que rodeiam as camadas de fósseis humanos.