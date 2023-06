Honduras. Luta entre gangues rivais em prisão de mulheres faz 46 vítimas mortais

”, declarou à AFP Yuri Mora, porta-voz da Polícia Nacional de Investigação das Honduras, sem conseguir confirmar se todos os cadáveres encontrados são de mulheres que estavam efetivamente presas naquela prisão.



A presidente do país, Xiomara Castro, mostrou-se chocada e atribuiu as mortes às lutas de poder entre os gangues e disse estar solidária com as famílias das vítimas, prometendo medidas drásticas.



A presidente da associação das famílias das prisioneiras, Delma Ordoñez, disse que os confrontos começaram com uma troca de tiros entre gangues rivais, o Barrio 18 e a Mara Salvatrucha. Nas Honduras, os gangues têm grandes poder dentro das prisões. Muitos presos criam as suas próprias regras e vendem bens e serviços, como protecção.





Os familiares acorreram ao exterior da prisão em autênticas multidões para saber como estão os familiares. Entretanto, as autoridades hondurenhas começaram uma investigação para saber qual dos gangues iniciou os confrontos.



A pior tragédia numa prisão das Honduras aconteceu em 2012, na penitenciária Comayagua, em que 361 pessoas morreram durante um incêndio. As Honduras são um dos países com maior nível de corrupção no mundo.