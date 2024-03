Hong Kong amplia poderes de repressão ao aprovar nova lei de segurança nacional

"Hoje é um momento histórico para Hong Kong", declarou o líder do território, John Lee, após a aprovação da nova lei de segurança nacional, conhecida como Artigo 23.O texto aprovado pelo Conselho Legislativo complementa a

As infrações mais graves – incluindo traição e insurreição – são puníveis com prisão perpétua. Quem for considerado culpado de violação de segredos de Estado ou espionagem podem ser condenados a dez ou 20 anos de prisão, respetivamente.

A lei alarga igualmente a definição do “crime de sedição", que remonta à época colonial britânica, de modo a incluir o incitamento ao ódio contra os dirigentes comunistas chineses, com uma pena acrescida de até dez anos de prisão.“[A lei] permitirá a Hong Kong prevenir, proibir e punir eficazmente a espionagem, a conspiração e a armadilha por parte dos serviços de informação estrangeiros, a infiltração e a sabotagem por parte de forças hostis", declarou Lee.

O responsável, sancionado pelos Estados Unidos pela forma como geriu os protestos de 2019 enquanto chefe de segurança, descreveu a lei como um "bloqueio eficaz para prevenir os assaltantes", quando as autoridades procuram combater "as ameaças de forças externas e o terrorismo local".

“Golpe esmagador para os direitos humanos”



A aprovação desta segunda lei de segurança nacional está a levantar preocupações por parte de organizações de Direitos Humanos e governos estrangeiros, que temem que este artigo possa ser utlizado como uma nova arma para silenciar os críticos e minar ainda mais as liberdades civis.

“Este é um momento devastador para o povo de Hong Kong, centenas de milhares dos quais já marcharam pelas ruas para se manifestarem contra leis repressivas, incluindo uma encarnação desta em 2003”, disse Brooks., aprovada com uma "pressa alarmante”, tendo o Alto-Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, sublinhado as disposições vagas que "podem conduzir à criminalização de uma vasta gama de condutas protegidas pela legislação internacional em matéria de direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de reunião pacífica e o direito de receber e transmitir informações".A União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, comunidade empresarial e ativistas dos Direitos Humanos manifestaram também preocupação com esta lei que irá restringir ainda mais as liberdades em Hong Kong.“Estamos alarmados com estas medidas amplas que consideramos imprecisas”, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Vedant Patel, acrescentando que o artigo tem potencial para “acelerar o encerramento da sociedade de Hong Kong, outrora aberta”.O Reino Unido também condenou esta nova lei, afirmando que terá um impacto de longo alcance na reputação de Hong Kong como uma cidade internacional que respeita o Estado de Direito, tem instituições independentes e protege as liberdades dos seus cidadãos.O projeto de lei foi apresentado pela primeira vez ao Conselho Legislativo de Hong Kong, que não inclui quaisquer representantes da oposição, a 8 de março. O líder de Hong Kong pediu que o Artigo 23 fosse promulgado “a toda a velocidade” e os 89 membros do Conselho acabaram por aprovar a lei esta terça-feira.Até agora, quase 300 pessoas foram detidas em Hong Kong ao abrigo da lei de segurança nacional e dezenas de políticos, ativistas e outras figuras públicas foram presos ou forçados ao exílio.

c/agências