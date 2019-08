Hong Kong. Ativistas foram libertados

As detenções ocorrem no mesmo dia em que a Frente Cívica para os Direitos Humanos cancelou o protesto que estava agendado para amanhã



A polícia de Hong Kong tinha proibido a manifestação e ameaçado com 5 anos de prisão quem desobedecesse.



A organização já fez saber que, com a proibição do protesto, as autoridades de Hong Kong estão "a violar um direito básico da população".